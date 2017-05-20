В воскресенье, 21 мая, в Нижневартовске состоится день благотворительности и милосердия «Белый Цветок». У прихода храма Рождества Христова с 12.00 до 17.00 пройдет благотворительная ярмарка сувениров, авторских работ, товаров декоративно-прикладного искусства, картин для вернисажа, а также праздничный концерт духовной и классической музыки, сопровождаемый выступлением творческих и музыкальных коллективов города. Для гостей праздника будут организованны фольклорные игры, мастер-классы и чаепитие в русских традициях. Для детей и взрослых состоится экскурсионное сопровождение и ознакомление с устройством и Святынями храма Рождества Христова.

«Собранные средства будут направлены в помощь деятельности защиты нерожденных детей, одиноким матерям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также на нужды больным одиноким старикам», - рассказали о целях мероприятия организаторы.