​В Нижневартовске за неправильную перевозку детей наказали около 20 водителей

Около 20 водителей в Нижневартовске привлечено к административной ответственности во время рейда. Инспекторы ГИБДД проверили водителей и то, как они перевозят детей.

«За четыре месяца 2017 года на территории Югры зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В результате 91 несовершеннолетний получил ранения различной степени тяжести, четыре ребенка погибли. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территории Нижневартовска, где увеличилось количество ДТП с несовершеннолетними с 14 до 18», - рассказал старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко.

По данным Госавтоинспекторов столицы Самотлора, в семи случаях пострадали дети-пешеходы и их вины в происшествии не усматривается. Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом особенно обостряется в период летних школьных каникул. Именно поэтому в городе с 23 мая по 2 июня в том числе на территории Нижневартовска будет организована профилактическая акция – «Внимание! Ребенок в машине».

В рамках акции 29 мая в столице Самотлора пройдет очередное мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки детей. Кроме того, в школах и садах заблаговременно будет размещена пропагандистская информация о правилах перевозки детей в салоне автомобиля, а так же о планируемом мероприятии.