​В Мегионе больной открытой формой туберкулеза пошел лечиться только после вмешательства прокуратуры

В Мегионе прокуратура принудительно госпитализировала больного туберкулезом. Специалисты надзорного ведомства проводили проверку соблюдения требований законодательства о предупреждении распространения опасного заболевания, чтобы выявить граждан, нуждающихся в противотуберкулезной помощи и уклоняющихся от ее получения.

«В ходе проверки установлен факт уклонения от прохождения лечения в противотуберкулезном диспансере жителя города, имеющего заболевание «туберкулез легких». При этом указанное заболевание протекает в активной заразной форме, сопровождается выделением туберкулезной палочки, что создает реальную угрозу для окружающих граждан», - рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.

Чтобы госпитализировать уклониста, прокуратура обратилась с иском в суд о принудительной госпитализации в медицинское учреждение указанного гражданина. Решением суда иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.