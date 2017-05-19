​Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре обсудил с главой Нижневартовска вопросы поддержки фермеров

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Николай Евлахов продолжает проводить рабочие встречи с бизнес-сообществом округа. Нижневартовск – один из важнейших городов в маршруте.

В муниципалитете на данный момент количество малых и средних предприятий составляет 2952 единиц. С учетом индивидуальных предпринимателей в этом секторе работают около 46 тысяч человек, что составляет 36 процентов от общего количества занятых в экономике города. Оборот малых и средних организаций только в прошлом году составил 91 млрд. рублей. Поэтому программа визита Николая Евлахова формировалась особенно тщательно. Первой стала встреча с главой города Василием Тихоновым, где обсудили вопрос поддержки сельхозпроизводителей, работающих на территории Нижневартовска. После состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества, во время которой обсудили актуальные темы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы Самотлора, во время встречи представители бизнес-сообщества смогли также получить консультацию о реализуемых в округе программах по поддержке предпринимательства, а также задействованных в этом структурах. Рабочий визит Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Югре Николая Евлахова в Нижневартовск завершился приемом по личным вопросам.