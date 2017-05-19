16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,4683   EUR  63,9967  

​Большинство бизнесменов Нижневартовска не готовы к работе с онлайн-кассами

К переходу на работу с онлайн-кассами в Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Радужный готовы менее половины предпринимателей. Об этом во время рабочей встречи с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Югре Николаем Евлаховым сообщили представители налоговой службы.

«На данный момент в Межрайонной налоговой инспекции №6 зарегистрирован 2281 кассовый аппарат, который находится в работе на территории Нижневартовска, Нижневартовского района и в городе Радужном. В том числе 426 аппаратов - у индивидуальных предпринимателей. По последним данным, представители бизнеса уже зарегистрировали почти 1000 устройств, которые отвечают современным требованиям и работают онлайн», - сообщила заместитель начальника МРИ ФНС России №6 по ХМАО-Югре Татьяна Скворцова.

Для разъяснения возникающих у представителей бизнес-сообщества вопросов, связанных с новыми устройствами, сотрудники налоговых органов организовали «Открытые классы» - своеобразные занятия, во время которых рассказывают нюансы законодательства, а также алгоритм внедрения онлайн-касс. Более 50 налогоплательщиков уже прошли обучение и необходимые консультации, в том числе и о том, где можно приобрести технику или дополнительные комплектующие. В Нижневартовске контрольно-кассовую технику поставляют и обслуживают 11 специализированных центров.

По данным siapress.ru, новое оборудование обойдется представителям бизнеса от 50 до 70 тысяч рублей. Учитывая, что перейти на новую систему, которая способна формировать чеки в электронном виде и может через Интернет отправлять данные об операциях в налоговые органы, необходимо в кротчайшие сроки предпринимателям всей страны, то ожидать новое устройство придется от одного до двух месяцев.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 08:56, просмотров: 174, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Дачи или газопровод?!

​Дачи или газопровод?!
Даже если ответчик сровняет свой дом с землей, угроза безопасности останется все равно. На этой земле (она ведь остается в собственности) ответчик будет сажать овощи, ягоды, деревья. Угроза жизни и здоровью для всех горожан так же не зависит от сноса дачных строений.
Инициативная группа митинга Сегодня в 10:41
277 1
​Спасти спасателя

​Спасти спасателя
Сургутяне собирают деньги на лечение сотрудника Сургутского спасательного центра Ивана Цивки
Лилия Сулейманова 18 мая в 16:18
943 0
​Живые коллекции Сургута

​Живые коллекции Сургута
Ботанический сад - это не только собрание уникальных видов растений
Армина Мирошниченко, научный сотрудник СКМ 18 мая в 15:26
317 0
​«Если у наших детей есть желание получить немецкий языковой диплом, то почему бы не дать им эту возможность?»

​«Если у наших детей есть желание получить немецкий языковой диплом, то почему бы не дать им эту возможность?»
Руководитель гимназии «Лаборатория Салахова» Алексей Савенков — о новом проекте
Алексей Савенков, директор гимназии «Лаборатория Салахова» 18 мая в 12:36
369 0
​Говорите с детьми!

​Говорите с детьми!
Психолог рассказала сургутским родителям о профилактике суицидов
Фатима Алиева 18 мая в 11:29
228 0
​Болеем за работу — и на работе // ИНФОГРАФИКА

​Болеем за работу — и на работе // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru к медикам стараются лишний раз не обращаться
Андрей Луговой 18 мая в 11:10
202 0
​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи

​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи
Развитие ВМТ в регионе стало возможным во многом благодаря проекту «Медицинский город», который в области планомерно развивается с 2011 года
Никита Шаганенко 17 мая в 18:03
408 1
Статья дня. «Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионеров...»

Статья дня. «Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионеров...»
Почему в России невозможно отсудить у «Макдоналдса» миллион долларов за пролитый кофе? Почему шоу Елены Летучей – это «ужас» с точки зрения защиты прав потребителей? В чем заключается самый циничный способ обмана больных пенсионеров?
Anews Интервью 17 мая в 16:22
763 0
«Несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые…»

«Несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые…»
В Сургуте открылось детское психиатрическое отделение
Фатима Алиева 17 мая в 15:21
446 0
​Он нам не Димон? // ИНФОГРАФИКА

​Он нам не Димон? // ИНФОГРАФИКА
Большая часть аудитории siapress.ru поддержала бы отставку премьера
Андрей Луговой 17 мая в 14:48
348 0
Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?

Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?
Обзор карьеры уходящего в отставку главного архитектора города
Артем Мазнев 16 мая в 19:06
2047 21
​Колебания курса доллара могут усилиться // АУДИО, ТЕКСТ

​Колебания курса доллара могут усилиться // АУДИО, ТЕКСТ
Новости из мира финансов и экономики
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 16 мая в 15:11
443 0
​Май: отдохнули сполна // ИНФОГРАФИКА

​Май: отдохнули сполна // ИНФОГРАФИКА
Как сургутяне провели праздники
Андрей Луговой 16 мая в 14:32
396 0
Волонтерство – жёсткая вещь

Волонтерство – жёсткая вещь
Почему человек, спасший котенка или щенка, вызывает подозрение у общества?
​Анастасия Андриенко, волонтер ОД «Дай лапу» 16 мая в 14:13
420 4
Андрей Гнездилов: «Сплошные парковки во дворах – это безумие»

Андрей Гнездилов: «Сплошные парковки во дворах – это безумие»
Главный архитектор проектов московского архитектурного бюро «Остоженка» рассказал о своем отношении к «муравейникам»
Артем Мазнев 16 мая в 12:29
602 6
​Мы не победители — но мы победили!

​Мы не победители — но мы победили!
Думаю, что если бы в конкурсе участвовала Россия и россияне имели возможность голосовать – у Кристияна Костова был шанс оставить португальца вторым.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 15 мая в 16:11
612 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика