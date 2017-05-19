​Большинство бизнесменов Нижневартовска не готовы к работе с онлайн-кассами

К переходу на работу с онлайн-кассами в Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Радужный готовы менее половины предпринимателей. Об этом во время рабочей встречи с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Югре Николаем Евлаховым сообщили представители налоговой службы.

«На данный момент в Межрайонной налоговой инспекции №6 зарегистрирован 2281 кассовый аппарат, который находится в работе на территории Нижневартовска, Нижневартовского района и в городе Радужном. В том числе 426 аппаратов - у индивидуальных предпринимателей. По последним данным, представители бизнеса уже зарегистрировали почти 1000 устройств, которые отвечают современным требованиям и работают онлайн», - сообщила заместитель начальника МРИ ФНС России №6 по ХМАО-Югре Татьяна Скворцова.

Для разъяснения возникающих у представителей бизнес-сообщества вопросов, связанных с новыми устройствами, сотрудники налоговых органов организовали «Открытые классы» - своеобразные занятия, во время которых рассказывают нюансы законодательства, а также алгоритм внедрения онлайн-касс. Более 50 налогоплательщиков уже прошли обучение и необходимые консультации, в том числе и о том, где можно приобрести технику или дополнительные комплектующие. В Нижневартовске контрольно-кассовую технику поставляют и обслуживают 11 специализированных центров.

По данным siapress.ru, новое оборудование обойдется представителям бизнеса от 50 до 70 тысяч рублей. Учитывая, что перейти на новую систему, которая способна формировать чеки в электронном виде и может через Интернет отправлять данные об операциях в налоговые органы, необходимо в кротчайшие сроки предпринимателям всей страны, то ожидать новое устройство придется от одного до двух месяцев.