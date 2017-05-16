​Сургутяне будут ремонтировать «Алешу» в Нижневартовске

Сургутская фирма ООО «Строительная компания «Ударник» займется завершением ремонта монумента «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске. Подрядчику предстоит проделать большой объем работ: устройство скамеек с облицовкой гранитными плитами, облицовка бетонных декоративных стен гранитными плитами, установка памятных гранитных плит в нишах декоративных стен с указанием фамилий нефтяников-первопроходцев, создание освещения вокруг монумента и его подсветки, частичный ремонт существующего асфальтобетонного покрытия и пешеходных дорожек, площадок из гранитной брусчатки с установкой гранитных бордюров, установка урн, устройство газонов и посадка кустарников.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска, стоимость работ, которые должны завершиться не позднее 15 августа 2017 года, составляет 16,3 млн рублей. Начать работы подрядчик должен ориентировочно 20 мая.

«Монумент «Покорителям Самотлора» - не просто монумент, это один из главных символов Нижневартовска. Это наша гордость. Он принадлежит всем горожанам. Очень важно, чтобы он представлял Нижневартовск в достойном свете. Главное, на что мы будем обращать внимание - сроки и качество проведения работ. Вопрос капитального ремонта должен быть закрыт в этом году», - подчеркнул Василий Тихонов.

Необходимо осуществлять жесткий контроль за ходом проведения капитального ремонта главной городской достопримечательности - монумента «Покорителям Самотлора». Об этом глава города Василий Тихонов напомнил во время рабочей встречи с представителями подрядчика, который выиграл открытый аукцион в электронной форме на завершение работ на объекте.