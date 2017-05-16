​Власти Югры ожидают, что строительство ряда дорожных объектов в округе завершится раньше срока

Строительство нескольких дорожных объектов в Югре может быть завершено раньше срока. В частности, сегодня глава региона Наталья Комарова в онлайн-режиме проинспектировала ход работ в Югорске, Мегионе и Нижневартовске, сообщается на сайте правительства ХМАО.

В Югорске на 35 процентов готова двухуровневая транспортная развязка общей протяженностью свыше 3,5 километров, строительство которой началось в прошлом году. На днях на объекте начнется очередная плановая проверка Жилстройнадзора Югры. Согласно графику работ, развязка должна быть введена в эксплуатацию до конца 2018 года. По словам подрядчика, при условии полного финансирования строительства объекта в 2017 году, дорожная развязка может быть введена в эксплуатацию раньше. По словам директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерия Фомагина, при наличии софинансирования со стороны муниципалитета этот объект можно сдать в текущем году.

В Мегионе ведется строительство участка дороги протяженностью свыше 1,2 километров, который станет продолжением проспекта Победы. Объект включает мост через реку Сайму, готовность которого составляет пять процентов. Другие участки дороги готовы в диапазоне от 20 до 80 процентов. Срок сдачи объекта намечен на ноябрь 2018 года. Ожидается, что завершение стройки создаст условия для возведения многоэтажных жилых домов в 19 и 20 микрорайонах Мегиона общей площадью свыше 88 тысяч квадратных метров.

Еще два транспортных объекта, подвергшихся инспекции, находятся в Нижневартовске. Первый – это улица Мира на участке от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода города. По графику первый этап работ должен быть сдан до конца сентября, полный ввод в эксплуатацию - до конца декабря этого года. Второй – это улица Ленина на участке от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода. Ввод ее в эксплуатацию – октябрь 2019 года. Строительно-монтажные работы начались в ноябре прошлого года. Первая программная проверка на объекте пройдет в следующем месяце. «Оба этих объекта должны стать инфраструктурным трамплином для развития Восточного планировочного района, нового жилищного и социального строительства – всего того, что требуется для хорошего уровня качества жизни горожан. Поэтому строительство этих объектов должно быть на постоянном контроле у руководителей муниципалитета и общественности», - поручила Наталья Комарова.