​В Нижневартовске проводится профилактическая акция «Сохраним жизнь маленькому пассажиру»

В Нижневартовске, в рамках профилактической акции «Сохраним жизнь маленькому пассажиру», 18 и 19 мая состоится масштабный рейд по выявлению водителей, которые перевозят детей с нарушениями. В школах и детских садах инспекторы ГИБДД заблаговременно разместят информацию о правилах перевозки детей в салоне автомобиля, а также о планируемом мероприятии.

«Акция проводится в целях недопущения роста детского дорожного травматизма на территории города Нижневартовск. В течении апреля этого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано семь ДТП, в которых ранено 12 детей, из них два пешехода и десять пассажиров. При этом в момент ДТП семь детей не были пристегнуты пассивными средствами защиты», - рассказал старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко.