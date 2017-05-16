​Программу капремонта лифтов на 2017 год в Лангепасе уже закончили

В Лангепасе уже закончена программа капремонта лифтов 2017 года, сообщает пресс-служба Югорского фонда капитального ремонта. Подрядчики провели работы в восьми многоквартирных домах: «Были обновлены лифты в домах 2Б и 6Б по улице Комсомольская, 21,29 и 30 по улице Ленина, 14А и 18А по улице Солнечная, а также лифты по адресам Парковая 11 и Мира 11», — отмечается в сообщении фонда.

Работу оценила комиссия в составе сотрудников Югорского фонда капитального ремонта, городской администрации, управляющей компании и жильцов дома.

Кстати, новые лифты оборудованы шрифтом Брайля, имеют пониженную шумность благодаря современным лебедкам и полностью соответствуют установленным нормам энергоэффективности, классом В и выше.

Справка: В Лангепасе на сегодня заменено и отремонтировано 28 лифтов.