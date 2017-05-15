​Порывистый ветер посадил в Нижневартовске самолет летевший в Норильск

В Нижневартовске совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс Красноярск-Норильск. В пункте назначения принять воздушное судно не было возможности из-за метеоусловий.

Планировалось, что лайнер продолжит свой путь сегодня в 11.00, однако вылет перенесен на 16 мая. По предварительным данным, самолет поднимется в воздух в 2 часа 10 минут.

Напомним, ранее сообщалось о том, что также сегодня в аэропорту столицы Самотлора приземлился самолет авиакомпании «Ямал» направлявшийся из Тюмени в Ноябрьск.