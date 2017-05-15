​Водитель, сбивший двух пешеходов в Нижневартовске, может избежать наказания

В Нижневартовске 26-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris может избежать наказания за то, что сбил двух пешеходов на улице Таежной. Инцидент произошел в минувшую пятницу. Как рассказали siapress.ru в ГИБДД столицы Самотлора, пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте.

«Пострадавшие, а это 19-летняя девушка и 29-летний молодой человек были госпитализированы в больницу с различными травмами. Они переходили дорогу в 80 метрах от регулируемого пешеходного перехода и 110 метрах от нерегулируемого», - отметил старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко.

Добавим, что всего с начала года на дорогах столицы Самотлора произошло 106 ДТП, в которых 8 человек погибло и 148 пострадало. Инспекторы отмечают рост аварийности. В прошлом году за аналогичный период произошло 88 аварий, в которых 105 человек получили травмы и никто не погиб.