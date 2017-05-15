​В Нижневартовске высадят 900 саженцев рябины

В Нижневартовске на улице Интернациональной до конца мая высадят 900 саженцев рябины. Масштабное мероприятие по озеленению одной из ключевых улиц города состоится в рамках XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить». В столице Самотлора она стартует 19 мая. В этот день в 14.00 на площади Нефтяников запланировано провести торжественное открытие.

В рамках «Спасти и сохранить», как сообщили в местном управлении по природопользованию и экологии, состоится 97 мероприятий. Они пройдут на территории Нижневартовска с мая по июнь.

В этот же день в 16 часов на участке улицы Интернациональной (в створе улиц Северной и Нефтяников) состоится общегородское мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню посадки леса. Всех желающих обеспечат посадочным материалом и инвентарем.