В Нижневартовске утром в понедельник, 15 мая, сел самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Тюмени в Ноябрьск. Как сообщает «Ноябрьск 24», аэропорт прибытия не смог принять рейс из-за того, что взлетно-посадочная полоса была занята неисправным лайнером. Официально в аэропорту объяснили, что аэропорт не принимал рейсы из-за технической неисправности. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме. Задержавшийся рейс из Тюмени сел в Ноябрьске в 12.30.
В Нижневартовске сел самолет, который не смог принять Ноябрьск
Полоса была занята неисправным лайнером
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