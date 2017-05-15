​В Нижневартовске сел самолет, который не смог принять Ноябрьск

В Нижневартовске утром в понедельник, 15 мая, сел самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Тюмени в Ноябрьск. Как сообщает «Ноябрьск 24», аэропорт прибытия не смог принять рейс из-за того, что взлетно-посадочная полоса была занята неисправным лайнером. Официально в аэропорту объяснили, что аэропорт не принимал рейсы из-за технической неисправности. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме. Задержавшийся рейс из Тюмени сел в Ноябрьске в 12.30.