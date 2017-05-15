​Нижневартовск раскрасят яркими красками в рамках социального проекта

VI этап социального проекта «Раскрась наш город яркими красками» стартует в Нижневартовске 31 мая, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. В нем участвуют школьники и студены, которые привлекаются к проблеме благоустройства города: в качестве одной из его целей указывается вовлечение молодого поколения вартовчан в реальную практическую деятельность по созданию эстетического вида городской набережной своими силами.

В этом году конкурс будет посвящен Году здоровья в Югре и Году экологии в России: лучшие эскизы рисунков, представленные на Конкурс, будут нанесены на опорную стену набережной реки Обь.

Работы участников будут разделены по нескольким номинациям: «Будем здоровы» (Год здоровья в Югре), «Чистые небо, земля и вода самыми ценными будут всегда» (Год экологии в России) и «Нижневартовску 45». Традиционно победители станут обладателями дипломов, грамот и ценных призов.