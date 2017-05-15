​В Пыть-Яхе в ДТП погиб пешеход // ФОТО

В пятницу, 12 мая, в 22.30 на улице Магистральная в Пыть-Яхе 26-летний водитель за рулем «Киа Рио» сбил 50-летнего пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте недалеко от пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался в медучреждении.

Еще два пешехода, 1997 и 1987 годов рождения, пострадали в ДТП в Нижневартовске на улице Омская. Авария случилась в пятницу в 14.00. Пешеходы также перебегали проезжую часть в неположенном месте и попали под колеса автомобиля «Хендай Солярис». В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.

Фото: vk.com/gbdd86

Всего за выходные, по данным ГИБДД Югры, в округе зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 18 получили травмы, в том числе четверо несовершеннолетних.