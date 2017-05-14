​Спартакиада налоговых органов придет в Мегион

Мегион с 15 по 19 мая будет принимать участников XIV Спартакиады налоговых органов Югры.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей округа, в ней примут участие более 150 молодых специалистов — сотрудников налоговых органов из десяти муниципальных образований Югры, в том числе Ханты-Мансийска, Урая, Нягани, Югорска, Лангепаса, Нижневартовска, Нефтеюганска, Белоярского, Сургута и Мегиона.

В списке состязаний — такие виды спорта, как плавание, настольный теннис, легкая атлетика, волейбол и футбол.