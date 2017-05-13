​В Нижневартовском районе на фестивале «Память» пели военно-патриотические песни

Фестиваль военно-патриотической песни «Память» завершился в Нижневартовском районе, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. На нем были представлены Излучинск, Новоаганск, Ваховск и Охтеурье. 190 жителей этих населенных пунктов на сценах домов культуры Излучинска, Новоаганска, Ваховска показали 57 концертных номеров, выступив в шести номинациях — «Вокально-инструментальный ансамбль», «Исполнитель песни», «Автор исполнитель», «Художественное слово», «Вокальная группа», «Хореографическая композиция».

Фестиваль, который проводится уже более десяти лет, стал для жителей района доброй традицией, отметили организаторы.