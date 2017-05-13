​День культур отмечают в Нижневартовске на этих выходных

13 и 14 мая в Нижневартовске отмечают день культур, передает департамент общественных и внешних связей Югры: горожан приглашают ознакомиться с богатым фольклором казахского и дагестанского народа, разнообразием национальных костюмов, песен и танцев.
Празднование проходит в Центре национальных культур 13 и 14 мая соответственно. Кстати, День культур, посвященный культуре казахского народа, приурочен к пятилетию Нижневартовской городской общественной организации «Центр народов Казахстана «Казахская диаспора «Достар».
Вход свободный.
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