​День культур отмечают в Нижневартовске на этих выходных

13 и 14 мая в Нижневартовске отмечают день культур, передает департамент общественных и внешних связей Югры: горожан приглашают ознакомиться с богатым фольклором казахского и дагестанского народа, разнообразием национальных костюмов, песен и танцев.

Празднование проходит в Центре национальных культур 13 и 14 мая соответственно. Кстати, День культур, посвященный культуре казахского народа, приурочен к пятилетию Нижневартовской городской общественной организации «Центр народов Казахстана «Казахская диаспора «Достар».

Вход свободный.