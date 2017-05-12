​В Нижневартовске спасатели вновь приступили к поискам мальчика, провалившегося под лед в конце прошлого года

Спасатели приняли решение возобновить поиски ребенка, который утонул в прошлом году. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе КУ «Центроспас-Югория». К поисковым работам сотрудники зонального отряда приступают с завтрашнего дня.

«Работы будут проводиться надводным осмотром акватории реки вниз по течению и обследованием береговой линии Оби. В 2016 году поиски были приостановлены в связи с завершением обследования предполагаемого района утопления ребенка», - отметили в «Центроспас-Югории».

С момента начала поисковых работ в 2016 году водолазным способом и с помощью специального оборудования было обследовано водолазным методом – 61 200 кв. м., с применением телеуправляемого необитаемого подводного аппарата Seamor 300t - 62 500 кв. м.

Напомним, что 10-летний Кирилл со своим другом гуляли по реке Обь. Неожиданно лед под ребятами не выдержал, и ребята провалились в воду. Одному из подростков удалось выбраться. Он вместе с мамой посетили место трагедии, чтобы указать непосредственный участок, где произошло ЧП. Спасатели по требованию родственников даже обследовали территорию, где по версии экстрасенса могло находиться тело мальчика. По данным siapress.ru, спасатели с использованием робота «Гном» несколько часов обследовали указанный квадрат, но поиски не принесли результатов.