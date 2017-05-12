​В Нижневартовске из-за паводка усилен контроль за питьевой водой

В период прохождения паводка перед сотрудниками МУП «Горводоканал» Нижневартовска поставлена задача чтобы не допустить ухудшения качества питьевой воды. Она в настоящее время соответствует всем физико-химическим и санитарно-биологическим показателям.

Как рассказал главный инженер предприятия Андрей Гордей, в целях обеспечения бесперебойной работы объектов предприятия, стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения, предотвращения возможных аварийных ситуаций, связанных с вероятным ухудшением паводковой обстановки, а также санитарно-эпидемиологической ситуации, разработаны и осуществляются все необходимые организационно-технические мероприятия. Периодичность контроля качества воды, поступающей на водоочистные сооружения и питьевой воды в паводковый период увеличивается по колифагам с 1 раза в неделю до 4 раз в неделю, а по нефтепродуктам - с 2 раз в месяц до 1 раза в неделю. При обнаружении в воде частиц вредных веществ или нефтепродуктов, контроль по данным показателям будет проводиться ежедневно.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска, в «Горводоканале» имеется необходимый запас химреагентов и специального оборудования, которые позволят не допустить качественного изменения состава питьевой воды в худшую сторону.