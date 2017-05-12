​Детские врачи совершенствуют навыки оказания медпомощи больным муковисцидозом

Заведующая пульмонологическим отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Наталья Сацук приняла участие в работе круглого стола по вопросам помощи пациентам с муковисцидзом в Югре. Его организовали окружной департамент здравоохранения и пациентская организация, занимающаяся вопросами поддержки больных муковисцидозом «Второе дыхание».

Специалист из Нижневартвоска рассказала о работе кабинета кинезитерапии детской больницы, который год назад заработал в больнице при поддержке благотворительного фонда «Острова».Так, кабинет оснащен передовым оборудованием, здесь имеется специальный аппарат для очистки легких, обучены специалисты для проведения лечебной физкультуры.

В мире уровень лечения муковисцидоза является показателем развития национальной медицины, отметила Наталья Сацук. Несмотря на то, что сегодня полностью победить эту болезнь невозможно, при условии постоянного лечения человек может прожить долгую полноценную жизнь: также имеет значение срок, на котором установлен диагноз, чем раньше, тем лучше.

Также она рассказала о некоторых особенностях болезни. Особо отмечено, что больные муковисцидозом не заразны и умственно совершенно полноценны, успешно занимаются делами, которые требуют покоя и сосредоточенности — изучают иностранные языки, много читают и пишут, занимаются творчеством, из них получаются замечательные музыканты, художники.

Кроме того, врачи отмечают, что больные муковисцидозом могут создавать семьи и заводить детей, если второй супруг не является носителем дефектного гена.