​Для поиска пропавших в Нижневартовском районе рыбаков задействован вертолет // ФОТО

В Нижневартовском районе уже четвертые сутки ведутся поиски пропавших рыбаков. Сообщение о том, что 41-летний мужчина и 15-летний подросток не выходят на связь поступило спасателям 9 мая.

«По сообщению заявителя, последний раз они выходили на связь около 17 часов 8 мая. Тогда они сообщили о том, что возвращаются домой на плавательном средстве «Крым» по р. Вах в район деревни Ваховск. Но домой так и не прибыли. Поисково-спасательная группа незамедлительно выдвинулась на поиски пострадавших. При патрулировании акватории р. Вах была обнаружена пустая дрейфующая лодка, принадлежащая пострадавшим», - сообщили в информационно-аналитическом отделе КУ «Центроспас-Югория».

Поисковые мероприятия были продолжены совместно с местными жителями. Осматривалась акватория и береговая линия на удалении вглубь леса около 50 метров. Накануне для поисковых мероприятий был задействован вертолет МИ-8. Поиски с воздуха результатов не принесли.

На данный момент розыск продолжаются.