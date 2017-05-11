​Югорчанин установил новый рекорд России в северном многоборье

В Петропавловске-Камчатском прошло первенство России и открытое первенство Камчатского края по северному многоборью, в котором приняли участие трое спортсменов из Нижневартовского района. Всего в состязаниях приняли участие 86 спортсменов из Камчатского и Красноярского краёв, Магаданской области, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямала-Ненецкого и Чукотского автономных округов, республики Саха (Якутия) и Эвенкии.

Участники соревнований в возрасте 14-15 лет состязались в пяти традиционных видах программы: тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, бег с палкой по пересечённой местности и метание топора на дальность.

«Югорчане поднимались на ступени пьедестала почета шесть раз. А спортсмен Юрий Казамкин установил новый рекорд России - 701 нарта», - сообщили в окружном департамете общественных и внешних связей.