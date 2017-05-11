​В Нижневартовске на балконе жилого дома ребенок решил сжечь старые газеты // ФОТО

Сегодня, 11 мая, около полудня на центральный пульт пожарной связи 5 ОФПС поступило сообщение о пожаре на балконе пятиэтажного дома, расположенного на улице Спортивная. Пожар обнаружил сосед с верхнего этажа, который и вызвал огнеборцев. Через 5 минут 2 отделения 42 пожарно-спасательной части прибыли к месту вызова.

«Как оказалось, ребенок, оставшийся один дома, жег на балконе газеты. Сосед сверху увидел происходящее, сделал ребенку замечание. Мальчик бросил подожженные газеты и убежал из домой к соседям, проживающим этажом ниже. Взрослым ребенок ничего не сказал», - сообщили в 5 ОФПС.

В результате пожара огнем повреждены внутренняя отделка балкона, комнаты примыкающей к балкону, телевизор, мягкая мебель. Трехкомнатная квартира закопчена продуктами горения по всей площади.

Ущерб, нанесенный детской шалостью, устанавливается. Никто не пострадал.