​В Нижневартовске ищут подрядчика для продолжения строительства новой школы

В Нижневартовске местные власти рассмотрели основные проектные решения по строительству второй очереди новой школы, которая возводится квартале №18 (район улицы Романтиков). Строительство образовательного учреждения ведется в два этапа. 1 сентября 2018 года планируется открыть первую очередь объекта. Посещать школу смогут 825 учеников. Еще через два года введут в эксплуатацию вторую очередь - на 900 мест.

Согласно проекту, представленному компанией «РосЮграПроект», здание будет представлять собой четырехэтажный комплекс, состоящий из трех корпусов. Они соединены теплыми переходами. В первом и третьем блоках будут размещены кабинеты для занятий. Второй корпус предназначен для проведения спортивных мероприятий. Также в нем расположится актовый зал и столовая на 400 мест.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в образовательный процесс будут включены 36 классов. Предусмотрены специализированные кабинеты (химия, физика, биология, информатика, музыка), сенсорные комнаты, кабинеты психолога и логопеда, бассейн и спортивные площадки. Обучение будет проходить по новым технологиям с современным оборудованием. В здании предусмотрены подъемники и пандусы для лиц с ограниченными возможностями.

Заместитель главы Нижневартовска по строительству Виктор Ситников поручил проектировщикам учесть замечания представителей профильных комитетов администрации города. По плану осенью 2017 года определится фирма-подрядчик, которая уже в следующем году может приступить к строительству второй очереди школы. Если строители не нарушат сроков исполнения контракта, то ввод второй очереди учебного заведения ожидается в 2020 году.