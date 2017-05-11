​Полицейские установили обстоятельства смертельного ДТП в Нижневартовском районе // ФОТО

Полицейские установили обстоятельства ДТП в Нижневартовском районе, в котором погиб человек. Напомним, автоавария с участием фуры «Магнита» произошла утром в среду, 10 мая.

«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «МАН TGS», допустил наезд на стоящий на проезжей части и собирающийся совершить маневр поворота на примыкающею слева автодорогу автомобиль «БЦМ 59» под управлением мужчины 1974 года рождения. От удара «БЦМ» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «Сузуки Витара» под управлением 49-летней женщины. В результате ДТП погиб 37 летний водитель «МАНа», травмы различной степени тяжести получили 45-летний пассажир «МАНа» и водитель «Сузуки»», - сообщили в пресс-службе ГИБДД округа.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли и шесть получили травмы различной степени тяжести.