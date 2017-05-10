​Мэрию Нижневартовска покинул куратор коммунальной сферы

В администрации Нижневартовска грядут кадровые изменения. Сегодня был последний рабочий день для Сергея Афанасьева. Он занимал должность заместителя главы города и курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

«Надо отдать должное Сергею Александровичу. Он не бросил город и не оставил свою должность, например, зимой, когда в Нижневартовске столбики термометров опускались порой ниже 50 градусов. Он достойно уходит на пенсию», - отметил источник siapress.ru в мэрии столицы Самотлора.

По нашим данным, о сложении своих полномочий вице-мэра Сергей Афанасьев заявил на традиционном аппаратном совещании, которое проводится при главе Нижневартовска.

Напомним, Афанасьев в сентябре 2013 года был назначен на должность заместителя главы администрации, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, а с 22 ноября прошлого года, как сообщал siapress.ru ранее, являлся заместителем главы города. За свой труд награжден грамотами Главы Нижневартовского района, Главы города Нижневартовска, Думы города Нижневартовска, Думы Тюменской области, Губернатора ХМАО-Югры, Министерства регионального развития России. Сергей Афанасьев имеет звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».

Кто займет освободившееся место пока не известно.