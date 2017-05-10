​Молодой югорчанин сразил французов балалайкой

Игра на балалайке — оружие югорчанина Артема Пихтерева в IV Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества, который прошел во французском городе Mont Dore.

Как передает департамент общественных и внешних связей округа, студент Нижневартовского госуниверситета стал первым в номинации «балалайка». Он, как и все конкурсанты, сначала выслал жюри видеоматериал, после чего оно решило, что он достоин прибыть на конкурс лично.

«Сражаться за звание лучшего, конечно, сложно, потому что уровень мастерства участников был очень высокий, — отметил победитель. — Самые лучшие исполнители участвовали в гала-концерте в мэрии города Le Monte Dore. Я исполнил вариации на русскую народную песню «Барыня», чем и покорил жюри».