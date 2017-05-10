​В Нижневартовском районе фура «Магнита» столкнулась с самосвалом, водитель погиб // ФОТО

В среду, 10 мая, в 09.30 на 184 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» столкнулись два грузовика.

«По предварительным данным установлено, что водитель грузового автомобиля «Ман» с полуприцепом не справился с управлением и допустил наезд на движущийся впереди в попутном направлении самосвал «Ман». В результате столкновения водитель грузовика с полуприцепом погиб на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Югре.

Фото пресс-службы УМВД Югры

Сейчас косавтоинспекторы работают на месте ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Отметим, что за сегодняшнее утро это уже второе ДТП со смертельным исходом в Нижневартовском районе. В 08.20 на девятом километре автодороги «Нижневартовск — Излучинск» автомобиль «Тойота Креста» вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир «Тойоты» погиб на месте.