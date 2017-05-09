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Празднование Дня Победы в Нижневартовске завершится салютом // ФОТО

В Нижневартовске продолжаются праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Только что на берегу Комсомольского озера завершилась международная акция «Рекорд Победы». Участникам предстояло совместно отжаться почти 26 300 раз – ровно столько, сколько дней прошло со дня Великой Победы. Как сообщается в паблике «Официальный Нижневартовск», для этого землякам потребовалось около часа. Кстати, участниками акции стали не только взрослые, но и дети.

Ранее на центральной улице города состоялся военизированный парад. Для виновников праздника - ветеранов – были установлены трибуны. Героев Великой Отечественной приветствовали жители и гости города. Парадное шествие в этом году открыл «Бессмертный полк», который проходит в Нижневартовске третий год подряд. В этом году в акции приняли участие более 10 тысяч человек.

Как сообщает региональный департамент общественных и внешних связей, в памятном шествии с портретами своих родственников-фронтовиков прошли губернатор округа Наталья Комарова, глава города Нижневартовска Василий Тихонов, председатель Думы города Максим Клец. Наталья Комарова несла портрет ветерана войны из Нижневартовска Марии Федоровны Севастьяновой. Многотысячное шествие проследовало по центральным улицам города в парк Победы, где участники «Бессмертного полка» возложили цветы к вечному огню у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Продолжился праздник в парке. Как сообщал siapress.ru ранее, Наталья Комарова вместе с вартовчанами побывала на «Солдатском привале», где гостей праздника угощали гречневой кашей и чаем под песни военных лет. Глава региона приветствовала всех вартовчан, поздравила с праздником и отметила, что для неё это очень важный день, который приятно разделить с жителями Нижневартовска. Ветераны поделились с губернатором своими воспоминаниями о войне.

Также губернатор Югры приняла участие в творческом марафоне «Виват, Победа!» на площади нефтяников. Со сцены звучали любимые песни времён Великой Отечественной, ретро-шлягеры, песни о весне и мире.

До вечера нижневартовцев ожидает большая программа, которая завершится концертной программой «Салют Победы» и акцией «Свеча памяти». В 22 часа состоится праздничный салют. Его организацией, как стало известно siapress.ru, занимались представители бизнес-сообщества – это станет своеобразным подарком от предпринимателей горожанам.


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Сегодня в 19:47, просмотров: 344, комментариев: 0


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