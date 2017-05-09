​Наталья Комарова прошла в «Бессмертном полку» в Нижневартовске // ФОТО

В акции «Бессмертный полк» в Нижневартовске сегодня приняла участие гава региона Наталья Комарова. Напомним, что сегодня губернатор находится в столице Самотлора.

Как передает корреспондент siapress.ru, сегодня в «Бессмертном полку» прошли около десяти тысяч человек. Глава округа после возложения цветов к монументу воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны посетила «Солдатский привал» — мероприятие, которое проходило в городском парке. Здесь всех угощали солдатской кашей и поили чаем. Угощение преподнесли и губернатору, после чего Наталья Комарова общалась с участниками акции и даже станцевала.