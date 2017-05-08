​Вода в реке Обь вблизи Нижневартовска перестала прибывать

Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска стабилизировался. Последние два дня он остается неизменен и составляет 731 сантиметр. Об этом siapress.ru сообщили в МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

Как сообщают спасательные службы Томской области, которая расположена выше по течению, подтоплении населенных пунктов не предвидеться. Это дает основания полагать, что в Нижневартовском регионе паводок также должен пройти без осложнений.

«Несмотря на отсутствие угрозы подтопления населенных пунктов, спасатели продолжают находиться в повышенной готовности для немедленного реагирования в случае осложнения обстановки и оказания всей необходимой помощи населению», - сообщили в МЧС России по Томской области.