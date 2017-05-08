​В Нижневартовске состоится легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

В субботу, 13 мая, в Нижневартовске на Комсомольском озере состоится традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие соревнований состоится в 10.00, а регистрация участников пройдет с 8.30 до 9.30.

«Эстафета пройдет на дистанциях от 300 до 700 метров в 10 этапов по 3 группам: общеобразовательные школы, средние специальные и высшие заведения, трудовые коллективы предприятий и организаций города», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Организаторы спортивного мероприятия напомнили, что к участию допускаются только те, кто предоставит именную справку, заверенную печатью врача медицинского учреждения и командирующей организации; медицинское заключение, установленное приказом департамента здравоохранения ХМАО, выданное медицинским учреждением, или медицинский допуск спортивного врача.