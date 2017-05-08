​К началу осени в Нижневартовском районе завершится реконструкция дороги к селу Большетархово

К сентябрю планируется завершить строительство дороги к селу Большетархово Нижневартовского района. По словам главы района Бориса Саломатина, сейчас все работы идут по графику.

В пресс-службе муниципалитета отметили, что реконструкция автомагистрали является одним из крупных инвестиционных проектов, которые в данный момент реализуются на территории Нижневартовского района. Проект предусматривает укладку 13 километров нового асфальтового покрытия в три этапа. Все работы рассчитано выполнить за три года.