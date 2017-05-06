​Вартовчане помогут властям озеленить город

В Нижневартовске в этом году власти планируют посадить 5000 деревьев и кустарников, причем две тысячи из них появятся в микрорайонах города.

Как сообщает пресс-служба администрации города, к этому процессу планируют подключить горожан: с 15 мая каждый житель вместе со своей семьей может поучаствовать в акции и посадить дерево прямо рядом с домом. Чиновники опубликовали информацию, где взять саженцы и как их правильно сажать, здесь. А экологи в ближайшее время будут проводить мастер-классы с представителями управляющих компаний по отработке алгоритма озеленения дворовых территорий.

Сажать будут в первую очередь кустарники и хвойные деревья: по словам специалистов, они придадут ландшафту больше разнообразия.

Больше информации можно узнать в управлении по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска по телефону (3466) 24-37-81.