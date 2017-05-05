​Водителям Югры самые маленькие пешеходы напомнили о необходимости соблюдения скорости и перевозки детей

В преддверии Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН сотрудники Госавтоинспекции Нижневартовска и школьники провели профилактическую акцию «Дети рядом!».
Мероприятие нацелено на привлечение внимания водителей к соблюдению скоростного режима, а также требований безопасной перевозки детей в салоне автомобиля.
Ребята с яркими тематическими плакатами и листовками в сопровождении инспектора вышли к пешеходному переходу вблизи образовательной организации, где провели профилактические беседы с родителями-водителями о дисциплинированном поведении на дороге.
Как дела в «Лаборатории Салахова»? Директор гимназии Алексей Савенков // 18 мая в 11:00