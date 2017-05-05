​В Нижневартовске экстренно эвакуировали находившихся в школе людей

Сотрудникам и посетителям школы №31 Нижневартовска сегодня утром пришлось экстренно эвакуироваться из здания образовательной организации. Примерно в 7 часов 54 минуты на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о задымлении на территории школы.

«В 8 часов первые подразделения прибыли к месту вызова. Происходило горение мусора на территории школы на площади 0,1 метр квадратный», - сообщили в пресс-службе 5 ОФПС.

В результате происшествия никто не пострадал.