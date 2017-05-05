​«Уральские авиалинии» заявили о старте продаж субсидируемых рейсов в Крым

«Уральские авиалинии» объявили о старте продаж субсидированных билетов в Крым в рамках государственной программы. Среди городов, откуда будут осуществляться полеты в Симферополь, есть и муниципалитет Югры. Перевозчик планирует выполнять рейсы из Нижневартовска по субботам. Специальный тариф на полеты в Крым, кстати, он составляет 5500 рублей, будет действовать с 15 мая по 30 ноября. Воспользоваться им сможет только ограниченный круг граждан России:

- в возрасте до 23 лет;

- женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины свыше 60 лет;

- инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие;

- люди, сопровождающие детей-инвалидов и инвалиды с детства II или III группы.

«Оформить льготные билеты можно только в авиакассах при предъявлении документов, подтверждающих право на участие в программе. Подробности узнавайте в call-центре авиакомпании или авиакассах», - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

Как сообщал siapress.ru ранее, «Уральские авиалинии» станет четвертым перевозчиком на данном направлении и единственным, кому будет оказана финансовая поддержка из федерального бюджета.