Нижневартовские ветераны ВОВ получат соцвыплату от властей

В Нижневартовске власти города из местного бюджета перечислили по 500 рублей отдельным категориям граждан. Единовременную социальную поддержку получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшие узникам фашистских концлагерей, лица, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла.
Как сообщила в своем информационном канале «Твой Вартовск» администрация Нижневартовска, указанную выплату, приуроченную к празднованию Дня Победы, получили 443 ветерана.
«Городской культурный центр» — жив! Директор МАУ «ГКЦ» Александр Михайлюк // ONLINE 5 мая, 13:00