Полицейские Нижневартовска задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Сотрудники УМВД России по г. Нижневартовску, проводя обследование жилого сектора по улице Нефтяников, задержали подозрительного гражданина, который не смог пояснить полицейским, что он делает в подъезде в ночное время.

На вопрос стражей порядка – имеются ли при себе запрещенные вещества или предметы? – мужчина сознался, что занимается раскладками наркотических средств и у него в кармане находятся готовые пакетики с веществом.

По словам 25-летнего молодого человека, несколько месяцев назад он увидел объявление на сайте о том, что можно устроиться на работу в Интернет-магазине в г. Сургуте. Заключил договор, получил банковскую карточку и приехал в ХМАО. В результате работа оказалась совершенно иной – работодатель пояснил, что надо будет делать «закладки» по городам Югры. Мужчина сначала не согласился, но по его словам, его запугали. Так, он начал свою нелегальную деятельность.

Во время личного досмотра у гражданина было обнаружено 42 пакетика с наркотическим веществом внутри. В дальнейшем, в ходе проведения осмотра квартиры, где проживал задержанный, обнаружена порошкообразное вещество, приготовленное для сбыта. По результатам экспертно-криминалистического исследования изъятое вещество является синтетическим наркотиком общей массой порядка 175 граммов.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.