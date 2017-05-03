​В аэропорту Нижневартовска эвакуировали пассажиров — прошли «радиационные» учения // ФОТО

В воздушном пункте пропуска в аэропорту Нижневартовска выявлен пассажир, в сопровождаемом багаже которого обнаружен радиоактивный источник: такова легенда, которую отрабатывали в городе на учениях на минувшей неделе. В тренировке приняли участие должностные лица Нижневартовского таможенного поста, а также представители Управления по делам ГО и ЧС администрации города, Группа радиационной разведки Роспотребнадзора и иные службы города.

Сценарий предполагал, что стационарная таможенная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь-2П» забьет тревогу, когда зону таможенного контроля будут проходить пассажиры, которые должны вылететь из города.

«Должностными лицами таможенного поста радиоактивный объект локализован, — рассказали в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни. — До прибытия представителей спецслужб источник ионизирующих излучений помещен в камеру досмотровой системы HI-SCAN, которая имеет радиационную защиту, а информация о выявленной радиационной угрозе сообщена в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовска (для справки: телефоны 112, 67-09-51). Спецслужбы города отреагировали оперативно, прибыли в зону риска и устранили радиационную опасность».