​Пьяный житель Мегиона из-за девушки едва не убил знакомого

Мегионская полиция задержала горожанина, который напился и едва не лишил жизни своего знакомого. Как сообщает пресс-служба мегионского ОМВД, дело было в поселке Высоком. В местном магазине встретились два мужчины, один из которых, будучи в подпитии, вспомнил о том, что он враждует со своим визави из-за девушки. Тогда он решил зарезать своего неприятеля, о чем и сообщил ему, попутно ударив ножом в область руки.

Тем самым он, однако, не убил своего противника: тот добрался до дома и позвонил в полицию. Стражи порядка быстро вычислили новоявленного Росомаху и ознакомили его со статьей «Угроза убийством» Уголовного кодекса, которая предусматривает до двух лет тюрьмы.

На то, чтобы протрезветь и прочесть эту статью, ему дали время — взяли подписку о невыезде.