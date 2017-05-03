​Нижневартовские огнеборцы обнаружили в сгоревшем балке двух погибших // ФОТО

В Нижневартовске накануне вечером в старой части города произошел крупный пожар. Огнем был охвачен жилой балок.

«В пути следования начальник караула 42 пожарно-спасательной части передал информацию, что виден густой черный дым и открытое горение», — рассказали в 5 ОФПС.

По прибытии было обнаружено, что строение полностью охвачено огнем. Со слов соседей, в помещении находятся несколько человек. Из-за интенсивного горения внутрь балка проникнуть было невозможно. Уже позже во время разборки и проливки места пожара были обнаружены двое мужчин 1987 и 1963 года рождения без признаков жизни.

По словам дознавателей ОНДиПР предполагаемая причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В тушении принимали участие 20 человек личного состава, 5 единиц техники 5 ОФПС.