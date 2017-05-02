​Ледоход со дня на день дойдет до Сургута

На реке Обь продолжается ледоход. Со дня на день, если не возникнет заторов, он должен достигнуть Сургута. Ледоход движется со скоростью 70 км/ч и уже прошел в Александровском районе (Томская область) и Нижневартовске.

По состоянию на 2 мая уровень воды в границах Нижневартовска, по информации МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС», составляет 687 сантиметров. За сутки он поднялся на 42 пункта.

Уровень подъема воды зависит от многих факторов: высоты снежного покрова, глубины промерзания почвы, температурного режима, осадков и др. В настоящее время спасатели продолжают находиться в повышенной готовности для немедленного реагирования в случае осложнения обстановки и оказания всей необходимой помощи населению.

Как отмечают специалисты МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС», ледоход проходит без осложнений.