​Нижневартовская полиция поймала неадеквата с крупной партией наркотиков // ВИДЕО

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении жителя города, подозреваемого в распространении наркотиков. Осматривая подъезды дома №10 по улице Мира, сотрудники наружных служб управления обнаружили 30-летнего парня, который вызвал подозрение своим неадекватным поведением.

«В результате личного досмотра у гражданина было обнаружено и изъято наркотическое вещество массой 3, 774 гр., что, согласно действующего законодательства, является особо крупным размером», — сообщили в УМВД России по Нижневартовску.

Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Напомним, это уже не первое задержание в Нижневартовске граждан, у которых обнаружена крупная партия наркотиков. Аналогичные мероприятия были проведены на минувшей неделе.