​Лихач погиб после столкновения автомобиля с опорой ЛЭП в Нижневартовском районе // ФОТО

В последний день апреля в Нижневартовском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб. Об аварии на девятом километре автодороги Нижневартовск — Радужный спасательным службам сообщили в 4 часа 45 минут.

«Мужчина 1985 года рождения, будучи лишенным права управления транспортным средством, управляя автомашиной Тойота Королла, двигаясь со стороны г. Радужный со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, при возникновении опасности не справился с управлением транспортного средства, допустил занос передней оси влево на полосу встречного движения с последующим наездом на препятствие в виде опоры ЛЭП», — рассказал старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко.

В результате водитель от полученных травм скончался на месте. Пассажиры автомобиля — мужчина 1989 года рождения, который располагался на заднем сидении, а также мужчина 1992 года рождения (находился на переднем сиденье справа) получили телесные повреждения.