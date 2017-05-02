​17 КАМАЗов мусора вывезли из Нижневартовска во время субботника

Нижневартовск присоединился к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия», который одновременно прошел во всех регионах страны и охватил практически все муниципальные образования Югры. В этом году общегородской субботник проходит под эгидой Года экологии, объявленного Президентом России. В Нижневартовске общегородская уборка проходит еще и в рамках традиционного месячника «Чистый город».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, за время субботника было убрано мусора, который уместился в 17 КАМАЗах. На массовую экологическую акцию вышли 4,5 тысячи вартовчан, представители более чем 250-ти предприятий различных форм собственности.

Напомним, месячник «Чистый город» по санитарной очистке и благоустройству Нижневартовска в этом году проходит с 14 апреля по 28 мая. Проведение очередных субботников запланировано на 5 и 26 мая.

Принять участие в мероприятиях по благоустройству города могут все желающие вартовчане.