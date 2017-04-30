​Жители Нижневартовского района получили доступ к Национальной элеронной библиотеке

В апреле 2017 года в библиотеках Нижневартовского района открыт доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Всех желающих воспользоваться фондом «Национальной электронной библиотеки» ждут в библиотеках Нижневартовского района, здесь помогут пройти процедуру регистрации и проконсультируют о процессе работы. Читатели библиотек могут пользоваться полными текстами НЭБ без регистрации, зарегистрированным пользователям доступны дополнительные сервисные функции в «личном кабинете» – создание своих подборок, закладок, цитат, заметок, просмотр истории поисковых запросов и т.п.», - отметили в пресс-службе.

Национальная электронная библиотека – это федеральная государственная информационная система. Она объединяет фонды публичных библиотек России, книгохранилищ научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. В нее входят произведения, ставшие общественным достоянием, образовательные и научные книги, не переиздававшиеся последние 10 лет, а также издания, права на которые получены по договору с правообладателями.