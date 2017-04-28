​«Ямал» увеличит количество рейсов из Нижневартовска в Томск

Авиакомпания «Ямал» на лето увеличит количество рейсов из Нижневартовска в Томск. Ранее предполагалось, что перевозчик на данном направлении будет осуществлять полеты с 4 июня по вторникам и воскресеньям. Как сообщили в воздушной гавани столицы Самотлора, дополнительные рейсы перевозчик вводит на понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Их выполнение начнется с 5 мая.

Добавим, что авиакомпания «Ямал» существенно укрепила свои позиции в международном аэропорту Нижневартовска. Сейчас перевозчик осуществляет полеты в Нижневартовск из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы. На лето появится и рейс в Симферополь.