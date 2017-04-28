​В Нижневартовске ледоход ждут уже сегодня

За минувшие сутки вода в реке Обь вблизи Нижневартовска поднялась на 83 сантиметра. Сегодня уровень составляет 420 сантиметров. Возможно уже сегодня в районе столицы Самотлора начнется ледоход. Информацию подтвердили в МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС». По словам директора учреждения Вадима Татаренкова, стремительный рост уровня воды не превышает среднемноголетних показателей и говорит о скором ледоходе.

Сейчас, по данным спасательных служб, «голова» ледохода находится вблизи границы Нижневартовского района и Томской области. Напомним, в 2016 году ледоход в городе начался 24 апреля. Тогда река поднялась до отметки 866 сантиметров (в 2015 году - 1061 сантиметров).